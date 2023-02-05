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Минобороны РФ заявило об украинской провокации для обвинения России в «военных преступлениях»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-zayavilo-ob-ukrainskoj-provokatsii-dlya-obvineniya-rossii-v-voennyh-prestupleniyah
Минобороны РФ заявило об украинской провокации для обвинения России в «военных преступлениях»
Фото пресс-службы ЮВО

Срочное заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине было опубликовано 5 февраля.

«По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», — говорится в сообщении военного ведомства.

Сообщается, что киевским режимом в Краматорске был спланирован управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Это делается с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

Для освещения этих событий в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ, которые поселились в гостинице «Сапфир».

При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы.

«В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ», — сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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