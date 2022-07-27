Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск — Мариуполь»
Общество
27.07.2022 14:18
По паромной линии из Ейска будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и населенных пунктов ДНР и ЛНР.
Об этом сообщили 27 июля. Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» уже отправился в Мариуполь из Ейска.
«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны судами флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия «Ейск — Мариуполь», — цитирует сообщение пресс-службе министерства ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром «Лаврентий» ранее использовался на Керченской паромной переправе. Его грузоподъемность — до 700 т, скорость — до 12 узлов. Судно может перевозить 136 пассажиров и до 20 фур.
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