Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск — Мариуполь»

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По паромной линии из Ейска будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили 27 июля. Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» уже отправился в Мариуполь из Ейска.

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны судами флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия «Ейск — Мариуполь», — цитирует сообщение пресс-службе министерства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром «Лаврентий» ранее использовался на Керченской паромной переправе. Его грузоподъемность — до 700 т, скорость — до 12 узлов. Судно может перевозить 136 пассажиров и до 20 фур.