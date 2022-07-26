Из Ейска в Мариуполь в августе планируют запустить паром
Общество
26.07.2022 07:37
Регулярную паромную линию в августе планирует наладить ООО «Оборонлогистика». На первом этапе по маршруту «Ейск — Мариуполь» и обратно будет курсировать автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий», построенный в 2010 году. Ранее он использовался на Керченской паромной переправе.
Грузоподъемность парома — до 700 т, скорость — до 12 узлов. Судно способно перевезти 136 пассажиров и до 20 фур.
Время в пути составит 4 часа. Планируется, что за сутки «Лаврентий» будет совершать один кругорейс. Линия будет работать з для отправки гражданских и коммерческих грузов для восстановления инфраструктуры Мариуполя, ЛНР и ДНР.
«В пунктах назначения создается вся необходимая инфраструктура для обслуживания парома. В настоящее время ведется подготовка к формированию первой грузовой партии», — цитирует сообщение ООО «Оборонлогистика» «Коммерсантъ».
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