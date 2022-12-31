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Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-soobshhilo-o-vozvrashhenii-iz-ukrainskogo-plena-82-voennosluzhashhih
Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих
Фото пресс-службы ЮВО

Министерство обороны России сообщило о том, что 31 декабря с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность.

Самолеты ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях военного ведомства, сообщает RT.

Все освобожденные военнослужащие получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, подчеркнули в Минобороны.

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