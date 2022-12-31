Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило о том, что 31 декабря с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность.

Самолеты ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях военного ведомства, сообщает RT.

Все освобожденные военнослужащие получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, подчеркнули в Минобороны.

Читайте также: Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.