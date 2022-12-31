Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих
Политика
31.12.2022 16:58
Министерство обороны России сообщило о том, что 31 декабря с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военных, которым грозила смертельная опасность.
Самолеты ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях военного ведомства, сообщает RT.
Все освобожденные военнослужащие получают необходимую психологическую и медицинскую помощь, подчеркнули в Минобороны.
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