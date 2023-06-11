Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

С подконтрольной Киеву территории 11 июня вернулись 94 российских военнопленных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В заявлении уточняется, что военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в Минобороны.

Освобожденных россиян доставят в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Читайте также: при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб врач-рентгенолог Туапсинской ЦРБ.