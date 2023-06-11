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Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-soobshhilo-o-vozvrashhenii-94-rossijskih-voennyh-iz-ukrainskogo-plena
Минобороны РФ сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена
Фото freepik.com

С подконтрольной Киеву территории 11 июня вернулись 94 российских военнопленных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В заявлении уточняется, что военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в Минобороны.

Освобожденных россиян доставят в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

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