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Минобороны РФ показало работу саперов на Кураховском направлении

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-saperov-na-kurahovskom-napravlenii
Минобороны РФ показало работу саперов на Кураховском направлении
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты отдельного инженерно-саперного батальона 20 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» разминируют местность после активных боевых действий на Кураховском направлении.

Минобороны показало, как работают саперы. После обнаружения опасного предмета — военнослужащие оценивают варианты его извлечения для дальнейшего обезвреживания или уничтожают на месте.

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