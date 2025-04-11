Минобороны РФ показало работу саперов на Кураховском направлении

Специалисты отдельного инженерно-саперного батальона 20 гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» разминируют местность после активных боевых действий на Кураховском направлении.

Минобороны показало, как работают саперы. После обнаружения опасного предмета — военнослужащие оценивают варианты его извлечения для дальнейшего обезвреживания или уничтожают на месте.

Читайте также: мотострелки «Южной» группировки войск с помощью дронов уничтожили два танка ВСУ.