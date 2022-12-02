Минобороны РФ показало работу подразделений Южного военного округа
Политика
02.12.2022 09:06
Солдаты на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ при помощи минометов, а также совершают рейды в район Каховской ГЭС, где националисты не прекращают попытки прорвать оборону.
После очередной безрезультатной попытки приблизиться к дамбе подразделения ВСУ принялись обстреливать жилые кварталы Новой Каховки.
— Украинская армия бьет по жилому сектору. Скорее всего есть разрушения, потому что здесь еще есть мирные жители, которые не могли покинуть этот район.
Истребители-бомбардировщики Су-34 надежно прикрывают сухопутные войска в зоне спецоперации. Летчики выполняют задачи в любых метеорологических условиях.
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