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Минобороны РФ показало работу подразделений Южного военного округа

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-pokazalo-rabotu-podrazdelenij-yuzhnogo-voennogo-okruga
Видео канала «Кубань 24»

Солдаты на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ при помощи минометов, а также совершают рейды в район Каховской ГЭС, где националисты не прекращают попытки прорвать оборону.

После очередной безрезультатной попытки приблизиться к дамбе подразделения ВСУ принялись обстреливать жилые кварталы Новой Каховки.

— Украинская армия бьет по жилому сектору. Скорее всего есть разрушения, потому что здесь еще есть мирные жители, которые не могли покинуть этот район.

Истребители-бомбардировщики Су-34 надежно прикрывают сухопутные войска в зоне спецоперации. Летчики выполняют задачи в любых метеорологических условиях.

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