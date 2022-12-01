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Кубанские казаки обучат очередную группу добровольцев для участия в спецоперации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-obuchat-ocherednuyu-gruppu-dobrovoltsev-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

Первый в России казачий учебный центр работает на базе Кубанского казачьего войска. Это школа выживания, где, опираясь на опыт участников СВО, моделируют условия, в которых может оказаться боец.

Инструкторы объясняют тактику ведения боя в лесной местности и в городе. Добровольцам рассказывают, где ждать подвоха в виде взрывного устройства противника и как правильно выбрать укрытие под обстрелом. Также здесь отрабатывают навыки экстремального вождения, чтобы бойцы смогли выбраться из опасной зоны на любой технике.

Условия проживания тоже приближены к реальности СВО — палатки в поле. Сейчас боевые задачи в составе казачьей бригады «Кубань» выполняют около 3 тыс. человек.

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