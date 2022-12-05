Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников участникам спецоперации

Отправлять корреспонденцию нужно будет на московский адрес. Оттуда конверты перешлют в воинские части на территорию СВО.

«Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва», — сказал начальник управления фельдъегерско-почтовой связи ГУ ВС РФ Андрей Прикня.

Для того, чтобы бойцы могли отвечать на письма родных, их обеспечат конвертами и канцелярией.

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