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Минобороны РФ не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян

Общество
27.09.2022 16:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-ne-budet-prosit-kazahstan-i-gruziyu-o-prinuditelnom-vozvrashhenii-rossiyan
Минобороны РФ не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян
Фото globallookpress.com

Об этом 27 сентября сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации не вводились. В ведомстве заявили о том, что оно не направляло в Казахстан, Грузию и другие государства обращения с просьбой о принудительном возвращении россиян и не планирует это делать.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили о том, что на границе с Грузией работает опергруппа по призыву. Входящие в ее состав представители военкомата и органов представительной власти проверяют, военнообязанный ли гражданин России и подлежит ли он призыву. В случае, если поступает информация о том, что россиянин подлежит призыву, ему вручают повестку, сообщает RT.

Читайте также: в Минобороны РФ опровергли информацию об ограничении на передвижение граждан из-за мобилизации.

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