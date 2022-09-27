Минобороны РФ не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян
Об этом 27 сентября сообщили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации не вводились. В ведомстве заявили о том, что оно не направляло в Казахстан, Грузию и другие государства обращения с просьбой о принудительном возвращении россиян и не планирует это делать.
В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили о том, что на границе с Грузией работает опергруппа по призыву. Входящие в ее состав представители военкомата и органов представительной власти проверяют, военнообязанный ли гражданин России и подлежит ли он призыву. В случае, если поступает информация о том, что россиянин подлежит призыву, ему вручают повестку, сообщает RT.
Читайте также: в Минобороны РФ опровергли информацию об ограничении на передвижение граждан из-за мобилизации.
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
- В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
- В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
- Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек