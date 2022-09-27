Минобороны РФ не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян

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Об этом 27 сентября сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации не вводились. В ведомстве заявили о том, что оно не направляло в Казахстан, Грузию и другие государства обращения с просьбой о принудительном возвращении россиян и не планирует это делать.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили о том, что на границе с Грузией работает опергруппа по призыву. Входящие в ее состав представители военкомата и органов представительной власти проверяют, военнообязанный ли гражданин России и подлежит ли он призыву. В случае, если поступает информация о том, что россиянин подлежит призыву, ему вручают повестку, сообщает RT.

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