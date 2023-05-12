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Минобороны РФ: на Соледарском направлении успешно отражено массированное наступление ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-na-soledarskom-napravlenii-uspeshno-otrazheno-massirovannoe-nastuplenie-vsu
Минобороны РФ: на Соледарском направлении успешно отражено массированное наступление ВСУ
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в ежедневной сводке по проведению специальной военной операции.

По данным ведомства, за минувшие сутки на Соледарском направлении украинские военные провели массированные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. ВСУ предприняли 26 атак, задействовав для этого более 1 тыс. человек, 40 танков и другую военную технику.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Штурмовые отряды добровольцев продолжают вести наступательные действия в западной части Артемовска (Бахмута) в городских кварталах. Бойцы ВДВ поддерживают их и прикрывают на флангах. За прошедшие сутки в Артемовске артиллерия выполнила 64 задачи, а авиация совершила 9 вылетов.

Читайте также: в Минобороны России заявили, что информация о прорывах обороны со стороны ВСУ на участках боевого соприкосновения не соответствует действительности.

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