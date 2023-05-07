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Минобороны РФ: 22 украинских беспилотника уничтожено за ночь над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-22-ukrainskih-bespilotnika-unichtozheno-za-noch-nad-chernym-morem
Минобороны РФ: 22 украинских беспилотника уничтожено за ночь над Черным морем
Фото скриншот с видеозаписи t.me/mod_russia

В течение ночи над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все украинские беспилотники уничтожили огнем зенитных ракетных комплексов или подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

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