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Минобороны открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев

Общество
25.11.2022 08:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-otkrylo-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-finansovogo-obespecheniya-mobilizovannyh-i-dobrovoltsev
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Она заработала в Едином расчетном центре Минобороны РФ. Специалистам можно задать вопросы о расчетах и выплатах денежного довольствия участникам спецоперации.

На горячую линию можно обратиться по телефону 8-800-737-7-737 или по электронной почте — [email protected]

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