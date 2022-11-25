Минобороны открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Она заработала в Едином расчетном центре Минобороны РФ. Специалистам можно задать вопросы о расчетах и выплатах денежного довольствия участникам спецоперации.

На горячую линию можно обратиться по телефону 8-800-737-7-737 или по электронной почте — [email protected]

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