Минобороны открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев
Общество
25.11.2022 08:14
Она заработала в Едином расчетном центре Минобороны РФ. Специалистам можно задать вопросы о расчетах и выплатах денежного довольствия участникам спецоперации.
На горячую линию можно обратиться по телефону 8-800-737-7-737 или по электронной почте — [email protected]
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