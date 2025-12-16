Минобороны опровергло информацию об уничтожении подводной лодки в Новороссийске

Информацию о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из подводных лодок распространили 15 декабря спецслужбы Украины.

В Минобороны РФ заявили, что сведения не соответствуют действительности.

«Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

Читайте также: жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в морпорту 16 декабря. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения во вторник с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:00.

