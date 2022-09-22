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Минобороны: из плена возвращены 55 военнослужащих РФ и бойцов Донбасса

Политика
22.09.2022 15:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-iz-plena-vozvrashheny-55-voennosluzhashhih-rf-i-bojtsov-donbassa
Видео канала «Кубань 24»

Россия и Украина провели обмен военнопленными. В результате сложных переговоров ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР.

«Сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вернувшимся военным сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также им дали возможность связаться с родными. Их близкие не могли сдержать слез.

Сейчас все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России.

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