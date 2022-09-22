Минобороны: из плена возвращены 55 военнослужащих РФ и бойцов Донбасса
Политика
22.09.2022 15:03
Россия и Украина провели обмен военнопленными. В результате сложных переговоров ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР.
«Сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Вернувшимся военным сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также им дали возможность связаться с родными. Их близкие не могли сдержать слез.
Сейчас все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России.
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