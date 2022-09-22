Если Родина призвала, значит надо: в Краснодарском крае начались мобилизационные мероприятия

Видео канала «Кубань 24»

Мужчины, получившие повестку, уже приходят на медкомиссию.

«Думал, что с утра побыстрей приду в военкомат, пока людей нет, а там уже полный кабинет. Если Родина призвала, значит надо», — сказал житель Краснодара Самвел Сарксян.

Повестки приходят запасникам, имеющим опыт участия в боевых действиях. Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны объявил частичную мобилизацию. Он отметил, что это неотложные шаги по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства.

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