Частичная мобилизация: ответы на частые вопросы

Видео канала «Кубань 24»

В редакцию «Кубань 24» пришли сотни вопросов по поводу частичной мобилизации.

Как будет проходить частичная мобилизация, кто попадает в первую волну и ждать ли повестку на портале «Госуслуги» — вот, что уже известно:

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что будут призваны в общей сложности 300 тыс. человек. Сначала призовут тех, кто отслужил в армии, у кого есть боевой опыт и военная специальность. Студентов и срочников мобилизация не затронет.

Другой часто задаваемый вопрос: кому положена отсрочка? Тем, кто признан временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, занят постоянным уходом за близкими родственниками, инвалидам, людям, имеющим на иждивении четырех и более детей и некоторым другим категориям. Кроме того, отсрочка от призыва предоставляется сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Еще один вопрос — куда отправят резервистов? Сергей Шойгу пояснил, что мобилизация проводится для обеспечения контроля уже освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также частей Запорожской и Херсонской областей.

Многие интересуются — как будут приходить повестки? Сегодня на портале госуслуг даже произошел сбой, многие ждали, что документ придет в электронном виде. Минцифры опровергло рассылку таким способом. Как пояснили юристы, повестку могут вручить по месту жительства или на работе.

Мобилизованные получат тот же статус и денежное довольствие, что и военнослужащие по контракту. По словам главы комитета Госдумы по обороне, рядовые и сержанты в зоне проведения СВО получают от 150 тыс. до 180 тыс. рублей в месяц, офицеры от 210 тыс. до 300 тыс. рублей. Также сегодня пояснили, что призванные продолжат выплачивать ипотеку.

Сразу всех не призовут. Мобилизация будет проходить в несколько этапов. После набора солдаты и офицеры пройдут военную подготовку или переподготовку.