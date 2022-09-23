Минобороны: IT-специалисты, обеспечивающие стабильность отечественной информационной инфраструктуры, призываться не будут
Политика
23.09.2022 12:26
В Минобороны РФ 23 сентября назвали профессии, представителей которых решили не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации.
К ним относятся мужчины с высшим образованием, которые работают в:
- аккредитованных IT-компаниях, которые обеспечивают функционирование информационной инфраструктуры страны;
- системообразующих организациях в сфере информатизации и связи, в том числе в зарегистрированных СМИ;
- российских операторах связи;
- организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
В Минобороны подчеркнули, что основанием для освобождения сотрудников от призыва в рамках частичной мобилизации будут считаться поданные списки от руководителей предприятий по форме, установленной в Генштабе ВС РФ, сообщает RT.
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