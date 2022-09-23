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Минобороны: IT-специалисты, обеспечивающие стабильность отечественной информационной инфраструктуры, призываться не будут

Политика
23.09.2022 12:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-it-spetsialisty-obespechivayushhie-stabilnost-otechestvennoj-informatsionnoj-infrastruktury-prizyvatsya-ne-budut
Минобороны: IT-специалисты, обеспечивающие стабильность отечественной информационной инфраструктуры, призываться не будут
Фото Ruca Souza, pexels.com

В Минобороны РФ 23 сентября назвали профессии, представителей которых решили не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации.

К ним относятся мужчины с высшим образованием, которые работают в:

  • аккредитованных IT-компаниях, которые обеспечивают функционирование информационной инфраструктуры страны;
  • системообразующих организациях в сфере информатизации и связи, в том числе в зарегистрированных СМИ;
  • российских операторах связи;
  • организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

В Минобороны подчеркнули, что основанием для освобождения сотрудников от призыва в рамках частичной мобилизации будут считаться поданные списки от руководителей предприятий по форме, установленной в Генштабе ВС РФ, сообщает RT.

Читайте также: в России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

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