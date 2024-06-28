Минобороны: летающие над Черным морем беспилотники-разведчики США обнаглели

В оборонном ведомстве Российской Федерации отметили многократно выросшую интенсивность полетов БПЛА США стратегического класса над акваторией Черного моря.

По информации минобороны, американские беспилотники совершают разведовательные вылеты и целеуказание для высокоточных систем вооружения, которые поставляются западными государствами вооруженным силам Украины для нанесения ударов по объектам России.

«Это говорит о все большей вовлеченности Соединенных Штатов Амарики и стран Северо-атлантического блока в военное противостояние на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты во много раз увеличивают возможность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС РФ, что ведет к риску прямой конфронтации НАТО а с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны альянса», — говорится в сообщении Министерства обороны Россиии.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов дал поручение Генштабу ВС РФ принять меры для оперативного реагирования на военные провокации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июня стало известно о том, что над акваторией Черного моря потерпел крушение дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. Однако в Кремле не подтвердили информацию о якобы сбитом над Черным морем дроне США. На вопрос, есть ли информация о том, что якобы над Черным морем ночью произошло ЧП с американским разведывательным БПЛА, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что данными сведениями не располагает.

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