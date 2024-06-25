В Кремле не подтвердили информацию о якобы сбитом над Черным морем дроне США

Новость о том, что над акваторией Черного моря потерпел крушение дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, распространил ряд Telegram-каналов 24 июня.

На вопрос, есть ли информация о том, что якобы над Черным морем ночью произошло ЧП с американским разведывательным БПЛА, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что данными сведениями не располагает.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — цитирует Пескова «РИА Новости».

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