Минобороны: 20 украинских беспилотников пытались атаковать Крым
Происшествия
12.08.2023 08:40
Российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму.
В ведомстве отметили, что 14 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны, 6 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.
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