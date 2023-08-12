Минобороны: 20 украинских беспилотников пытались атаковать Крым

Российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам в Крыму.

В ведомстве отметили, что 14 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны, 6 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

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