Минкурортов Кубани примет участие в согласовании схем размещения ларьков на курортах

Об этом 16 февраля сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Замглавы Кубани отметил, что нестационарные торговые и сервисные объекты не должны закрывать обзор на море. Также нельзя допускать чрезмерного скопления ларьков на одной локации. Он не должны занимать полезную площадь для отдыхающих.

«Объекты торговли, проката и развлечений — это одна из составляющих комфортного отдыха туристов. Но в стремлении предоставить максимум услуг важно не забывать, что главное, ради чего отдыхающие приехали на море, — это, собственно, море», — сказал Руппель.

С 2023 года по поручению губернатора минкурортов Кубани будет принимать участие в согласовании схем размещения нестационарных торговых объектов. Краевой департамент потребсферы уже разработал соответствующий регламент.

«В минкурортов поступили первые схемы размещения НТО из Геленджика. После их анализа сразу организуем выезд непосредственно на территорию и примем решение о согласовании представленной схемы», — сказал врио министра курортов Михаил Зарицкий.

По данным минкурортов края, срок готовности пляжей к летнему сезону — 1 мая. В настоящее время курорты определяют арендаторов, разрабатывают и согласовывают схемы размещения НТО и технических зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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