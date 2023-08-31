Без «Барби» и «Оппенгеймера»: Минкультуры объяснило отказ в прокате несоответствием фильмов «традиционным ценностям»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность разработки и введения механизма принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран.

Как указал автор инициативы, такое предложение направлено «в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах фильмы», которые вышли в августе, а именно «Барби» и «Оппенгеймер».

В Министерстве культуры РФ ответили, что правительство не вправе вводить принудительное лицензирование зарубежных фильмов.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы.

В ведомстве добавили, что «донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи» способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате, сообщает РИА «Новости».

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