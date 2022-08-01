Минькова: в Краснодарском крае с начала года родились четыре тройни

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Родителями четвертой кубанской тройни стала пара из Новороссийска.

Об этом 1 августа сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Счастливыми родителями Софии, Льва и Василисы стали Алина и Евгений Цветковы из Новороссийска. Первую неделю жизни детки нуждались в помощи врачей. Сейчас малыши и многодетная мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Поздравляю родителей и желаю семье крепкого здоровья, счастья и радости!», — написала Минькова в Telegram.

Сообщается, что первой родилась София. Ее вес — 2 кг 750 г. Вторым появился Лев с весом 2 кг 280 г. Василиса родилась с весом 1 кг 600 г. За время пребывания в перинатальном центре ГБУЗ ДККБ старшие дети прибавили в весе по 500 и 400 г, а Василиса — 800 г.

Всего в этом году на Кубани родилось 30 тыс. 759 детей. В их числе 342 двойни и четыре тройни, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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