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Анна Минькова: в Краснодарском крае усилили контроль за лицензированием новых школ

Общество
29.07.2022 13:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-v-krasnodarskom-krae-usilili-kontrol-za-litsenzirovaniem-novyh-shkol
Анна Минькова: в Краснодарском крае усилили контроль за лицензированием новых школ
Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани усилили контроль за ходом лицензирования восьми школ, которые откроются 1 сентября. Учебные заведения находятся в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Суммарно эти школы в одну смену смогут принять около 10 тыс. детей.

«Еженедельно проводим совещания, где руководители образовательных организаций не только информируют о проделанной работе, но и могут проконсультироваться по имеющимся вопросам. Хочу отметить, получение лицензии — важный этап. Ведь ее наличие подтверждает, что объект безопасен и соответствует всем нормативам, установленным законодательством», — написала вице-губернатор по соцблоку Анна Минькова в Telegram.

В преддверии нового учебного года на Кубани межведомственные комиссии проверяют готовность действующих образовательных заведений к приему учеников.

До 20 августа проинспектируют 3 тыс. 257 учреждений Кубани. Среди них 1 тыс. 248 школ, 1 тыс. 477 детских садов, 424 учреждения допобразования и 108 — среднего профессионального образования.

По данным краевого минобрнауки, сейчас везде идут капитальные и текущие ремонты, устанавливают современные пожарные сигнализации, системы оповещения, передачи тревожных сообщений, видеонаблюдения.

На сегодняшний день к приему учащихся готовы 596 объектов. Из них 198 школ, 298 детских садов, 85 организаций допобразования и 15 учреждений СПО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре создадут инициативную группу для решения вопроса приема детей в школы.

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