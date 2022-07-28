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В Краснодаре создадут инициативную группу для решения вопроса приема детей в школы

Общество
28.07.2022 07:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sozdadut-initsiativnuyu-gruppu-dlya-resheniya-voprosa-priema-detej-v-shkoly
В Краснодаре создадут инициативную группу для решения вопроса приема детей в школы

Об этом 27 июля на встрече с родителями будущих учеников филиала школы № 17 на улице Адмирала Крузенштерна сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Главной темой мероприятия стал вопрос о том, как дети будут добираться в школу. Замглавы края отметила, что ситуация острая и длится уже не одну неделю.

«Город не смог урегулировать проблему самостоятельно. Мы многократно встречались с администрацией Краснодара, чтобы найти решение, которое всех устроит. Беседа длилась более трех часов, обсудили множество вариантов. И все участвующие в диалоге старались отвечать на вопросы взволнованных родителей справедливо и взвешенно. Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор подчеркнула, что администрация региона делает все возможное для детей и родителей, живущих и переезжающих на Кубань.

«Строим максимальное количество новых школ, которое сейчас по силам Краснодарскому краю. Подаем заявки во все возможные федеральные программы. Понимаю каждую проблему и боль, которую высказали родители на встрече. Все первоклассники — наши дети, для которых мы стараемся создать наилучшие условия», — сказала Минькова.

Она отметила, что пока невозможно устроить всех желающих в определенную школу.

«Нужно понимать — чтобы взять еще одного ребенка, чьего-то из школы придется исключить. Есть нормативы, которые нельзя нарушить», — объяснила замглавы края.

По итогам встречи создадут общественную группу, которая еще раз пересмотрит все поданные заявления. В состав группы войдут родители, представители администрации школы и департамента образования Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дети смогут бесплатно добираться до новой школы на улице Адмирала Крузенштерна.

 

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