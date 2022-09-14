Минькова: в ККБ № 2 открыли новое отделение кардиологии
Общество
14.09.2022 18:34
Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила 14 сентября. По ее словам, получать медицинскую помощью в новом отделении смогут пациенты из всего региона.
«В ККБ №2 открыли новое отделение кардиологии, в котором будут оказывать плановую помощь пациентам с хронической ишемической болезнью сердца и стабильной стенокардией. Здесь начнут проводить коронарографию и, при необходимости, установку стентов», — написала Минькова в Telegram.
Она отметила, что новое отделение кардиологии в краевой больнице № 2 расположилось на 11 этаже. Оно рассчитано на 30 коек.
Читайте также: в горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новое оборудование.
Популярные новости
- В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
- В Динском районе в реке найдено тело женщины
- Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
- Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?