Минькова: в ККБ № 2 открыли новое отделение кардиологии

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила 14 сентября. По ее словам, получать медицинскую помощью в новом отделении смогут пациенты из всего региона.

«В ККБ №2 открыли новое отделение кардиологии, в котором будут оказывать плановую помощь пациентам с хронической ишемической болезнью сердца и стабильной стенокардией. Здесь начнут проводить коронарографию и, при необходимости, установку стентов», — написала Минькова в Telegram.

Она отметила, что новое отделение кардиологии в краевой больнице № 2 расположилось на 11 этаже. Оно рассчитано на 30 коек.

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