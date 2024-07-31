Минькова: в августе ожидаем большой наплыв туристов в Краснодарский край

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 31 июля обсудила на совещании эпидситуацию на Черноморском побережье региона.

По словам замглавы региона, уже в начале года специалисты оценили потребность в инфекционных койках на лето, а с июня начали мониторинг их занятости, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации.

«Мы находимся в эпицентре курортного сезона. В августе ожидаем большой наплыв туристов, и для нас важно обеспечить безопасный отдых для каждого», — написала Анна Минькова в Telegram.

На Кубани сейчас работает пять инфекционных больниц: в Краснодаре, Армавире, Сочи и Новороссийске. Также пациентов принимают 55 отделений в муниципалитетах. Всего более 3,2 тыс. инфекционных коек, большая часть из которых — для детей.

«Ежедневно лабораторные службы края изучают, чем вызваны возбудители инфекции. На данный момент получено 32% расшифровок исследований. Это ниже, чем обычно, и связано с массовым самолечением пациентов. Все это затрудняет постановку точного диагноза», — отметила вице-губернатор.

При первых симптомах острой кишечной инфекции у детей важно сразу обращаться за помощью к специалистам, заключила Минькова.

Читайте также: инфекции и паразиты — чем опасно купание в загрязненных водоемах Кубани.