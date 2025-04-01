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Минькова: студентка из Ейска представит ЮФО в финале конкурса «Студент года»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-studentka-iz-ejska-predstavit-yufo-v-finale-konkursa-student-goda
Минькова: студентка из Ейска представит ЮФО в финале конкурса «Студент года»
Фото t.me/minkovaanna23

Студентка Ейского медицинского колледжа Анна Студенцова заняла первое место по профилю «Акушерское дело».

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поздравила студентку с победой на отборочном туре всероссийского конкурса «Студент года». Теперь она представит ЮФО в финале конкурса, который пройдет в Москве с 26 по 30 мая. В конкурсе также участвовали студенты других кубанских образовательных учреждений.

«Анастасия Серобабинова из Новороссийска завоевала третье место по направлению «Сестринское дело», а Дарья Литвиненко и Ксения Колесникова заняли пятое и шестое места по специальности «Лечебное дело». Очный отбор прошел в Калмыцком и Новочеркасском медколледжах», — добавила замгубернатора Кубани.

«Поздравляю девушек с победой и желаю дальнейших успехов в развитии своих навыков и знаний!» — написала Минькова в Telegram.

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