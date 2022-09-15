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Минькова: стартовал конкурсный отбор одаренных школьников на премии администрации края

Общество
15.09.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-startoval-konkursnyj-otbor-odarennyh-shkolnikov-na-premii-administratsii-kraya
Минькова: стартовал конкурсный отбор одаренных школьников на премии администрации края
Фото t.me/minkovaanna23

Отбор стартовал 15 сентября. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.

На премию администрации Краснодарского края могут претендовать победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

«Принимаем заявки на участие в конкурсном отборе по 14 октября. Документы можно подать в краевом Центре развития одаренности. После заседания экспертной комиссии составим рейтинг, первые 100 конкурсантов из которого получат премию в размере 50 тыс. рублей», — написала вице-губернатор в своем Telegram.

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