Минькова: стартовал конкурсный отбор одаренных школьников на премии администрации края
Общество
15.09.2022 12:29
Отбор стартовал 15 сентября. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.
На премию администрации Краснодарского края могут претендовать победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.
«Принимаем заявки на участие в конкурсном отборе по 14 октября. Документы можно подать в краевом Центре развития одаренности. После заседания экспертной комиссии составим рейтинг, первые 100 конкурсантов из которого получат премию в размере 50 тыс. рублей», — написала вице-губернатор в своем Telegram.
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