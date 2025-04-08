Минькова рассказала об учителе года Кубани из Тихорецкого района

Елена Бриллиантова преподает химию уже 15 лет. Ее заслуги отметили званием «Лучший учитель Кубани».

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что педагогическая династия Елены Бриллиантовой насчитывает четыре поколения. Несмотря на это она поступила на экологический факультет, но затем решила пройти практику в школе, где и связала свою жизнь с этой профессией.

«Не ограничиваясь уроками, Елена активно вовлекает школьников в волонтерские проекты, организует для них путешествия по родному краю», — отметила замгубернатора.

По словам замглавы, выпускники учителя года Кубани не раз становились победителями различных олимпиад и конкурсов.

«Елена Андреевна — не только талантливый педагог. Она также прекрасная жена и мама четверых сыновей, которые гордятся ее успехами и поддерживают в любой ситуации», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поздравил победителя конкурса «Учитель года Кубани».