Кондратьев поздравил победителя конкурса «Учитель года Кубани»

Победу на профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани» одержала Елена Бриллиантова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что педагог в профессии уже 15 лет. Она преподает химию и биологию в школе № 3 в станице Фастовецкой Тихорецкого района. По словам главы Кубани, выпускники учительницы не раз становились победителями краевых олимпиад и конкурсов.

«Благодарю ее за высокие показатели в работе и вклад в развитие образования на Кубани. Желаю успешно представить наш регион на всероссийском этапе конкурса!», — написал Кондратьев в Telegram.

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