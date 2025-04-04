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Кондратьев поздравил победителя конкурса «Учитель года Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-pobeditelya-konkursa-uchitel-goda-kubani
Кондратьев поздравил победителя конкурса «Учитель года Кубани»
Фото t.me/kondratyevvi

Победу на профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани» одержала Елена Бриллиантова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что педагог в профессии уже 15 лет. Она преподает химию и биологию в школе № 3 в станице Фастовецкой Тихорецкого района. По словам главы Кубани, выпускники учительницы не раз становились победителями краевых олимпиад и конкурсов.

«Благодарю ее за высокие показатели в работе и вклад в развитие образования на Кубани. Желаю успешно представить наш регион на всероссийском этапе конкурса!», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: более 20 педагогов Кубани отметили федеральными знаками «Отличник просвещения». В Краснодаре прошло награждение педагогов федеральным знаком «Отличник просвещения» — его получили кубанские представители дошкольного, школьного и дополнительного образования. На церемонии обсудили и меры поддержки учителей. Педагоги поделились личным профессиональным опытом и рассказывали о своих успешных проектах и инициативах.

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