Минькова рассказала о решении вопросов из соцсферы, заданных на «Прямой линии»

«Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым прошла 4 декабря. На ней рассмотрели 35 обращений от местных жителей.

Вице-губернатор Анна Минькова уточнила, что около 15% от всех обращений, направленных на «Прямую линию», касались медицины, культур, образования и социального обеспечения граждан.

«На прямой линии губернатора озвучили много вопросов из соцсферы. По некоторым из них решения уже есть», — написала Минькова в Telegram.

Она уточнила, что новую детскую поликлинику на Гидрострое в Краснодаре откроют весной следующего года. Лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы отдадут на лицензирование региональному минздраву в феврале 2024 года. В середине марта в Сочи сдадут первое служебное жилье для педагогов и врачей, которое они смогут приватизировать через 15 лет работы.

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