Минькова рассказала о реализуемых на Кубани проектах, связанных с космосом

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 12 апреля, в День космонавтики рассказала в своих соцсетях о том, как наш регион связан с развитием отечественных аэро- и космических технологий.

По ее словам, в Краснодарском крае уже много лет активно развиваются аэрокосмические направления: в 25 городах и районах региона реализуется 87 профильных проектов.

Один из ярких примеров — «Космический парк», открывшийся в прошлом году в Славянске-на-Кубани при поддержке губернатора. На его территории расположены планетарий, современный космический класс с антенным комплексом для приёма спутниковых сигналов, а также арт-объекты с интерактивными элементами. В рамках проекта «Космоквантум» школьники изучают радиотехнику, основы космических технологий, ракетного моделирование и основы работы с дронами.

Кроме того, в крае действует проект «Ближе к Звёздам» — мобильный планетарий, демонстрирующий школьникам фильмы о космосе в формате 360°. В прошлом году он с ним познакомились более 4 тыс. учеников из 12 муниципалитетов Кубани.

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