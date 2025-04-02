Кубанские кандидаты в космонавты пройдут проверку одиночеством в сурдокамере

С 1 апреля в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина стартовали исследования нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты в сурдокамере.

Группе, в состав которой входят двое жителей Краснодарского края Владимир Ворожко и Александр Жеребцов предстоит пройти испытания в условиях изоляции с циклом регулируемой непрерывной деятельности.

Сообщается, что первым в сурдокамеру отправился Александр Жеребцов. В помещении размером полтора на два с половиной метра с искусственным освещением ему предстоит провести трое суток в полном одиночестве при отсутствии двусторонней связи (испытуемый сообщает специалистам о самочувствии и комментирует выполняемые действия), без сна, выполняя задания, прописанные в циклограмме.

В циклограмме у Жеребцова имеются различные тестовые задания на внимание, память, мышление. Также в список входят физические упражнения, творческие занятия и работы. Уточняется, что у кандидата в космонавты остается около 7 часов свободного времени.

В сурдокамере поддерживается комфортный температурный режим — от 20 до 25 градусов, есть санитарно-гигиенический отсек, обеспечивается трехразовое горячее питание. За состоянием и действиями круглосуточно наблюдают психологи, врачи, средний медперсонал, инженеры.

Ведущий психолог медицинского управления ЦПК Жанна Шевченко сообщила, что основная задача испытания — оценить, насколько оператор будет эффективен в состоянии длительного стресса.

«Сон — это важная потребность биологического организма. И если мы эту потребность будем угнетать, человек попадает в такое длительное стрессовое состояние. Такое состояние мы нигде в других условиях не можем создать. Отсюда и исследование нервно-психической устойчивости в условиях непрерывной деятельности», — цитирует Шевченко пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Жеребцов и Владимир Ворожко попали в число победителей открытого отбора Роскосмоса в отряд космонавтов. В конце декабря 2024 года они совершили первый учебно-тренировочный полет на борту самолета-лаборатории ТУ-134 МЛК 1.

Подпишись, здесь всегда интересно.