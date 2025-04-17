Минькова провела совещание по организации детского отдыха в Краснодарском крае

В текущем году в Краснодарском крае детей примут 1,6 тыс. здравниц. Об этом вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила 17 апреля на совещании.

Минькова отметила, что в связи с ЧС в Анапе необходимо особенно внимательно подойти к обеспечению безопасности детей в ходе летней оздоровительной кампании.

В 2025 году в дни летних каникул в Краснодарском крае будут работать 1,6 тыс. здравниц. Это стационарные, пришкольные, трудовые и палаточные лагеря. Планируется, что за сезон они примут около 400 тыс. детей, в том числе, из других регионов. Общий бюджет летней кампании превышает 3,5 млрд рублей.

Замглавы Кубани подчеркнула, что особое внимание будет уделяться детям из социально уязвимых категорий. Речь идет о детях из многодетных семей, детях участников СВО, а также детях из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также, по ее словам, в лагерях организуют инклюзивные смены для детей с особыми потребностями.

«Необходимо качественно подготовиться ко всем этапам открытия лагерей: своевременно получить эпидзаключения, организовать качественное питание и досуг. Важно провести обязательные инструктажи с вожатыми и работниками детских организаций. Также поручила усилить контроль над размещением детей только в официальных местах отдыха и предотвратить работу незарегистрированных лагерей», — написала Минькова в Telegram.

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