Минькова поздравила врачей Кубани с победой во всероссийском конкурсе

Ольга Пленкина и Гаянэ Вакуленко из Краснодарского рая одержали победу в двух номинациях престижного всероссийского конкурса врачей.

«Всегда радостно узнавать об успехах наших врачей на федеральном уровне. Стали известны результаты престижного всероссийского конкурса врачей, объявленного Минздравом РФ. Победу из сотен участников сразу в двух номинациях одержали наши кубанские доктора — заведующая подстанцией краевой БСМП Ольга Пленкина и психиатр-нарколог краевого наркодиспансера Гаянэ Вакуленко. Критерии отбора в конкуре очень жесткие — врач должен быть действительно высококлассным. Заявки на участие кандидатов направляют медицинские учреждения», — написала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в Telegram.

В номинации «Лучший психиатр» 2 место заняла Гаянэ Вакуленко. На практику в диспансер она пришла 20 лет назад, за все это время помогла многим пациентам.

В номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» 3 место заняла Ольга Пленкина. Она начинала свой путь как врач выездной бригады на станции скорой помощи в 1996 году. Многих больных за 28 лет доктор буквально спасла с того света.

«Поздравляю наших врачей с заслуженной победой и желаю дальнейших профессиональных успехов!» — добавила Минькова.

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