Два кубанских хирурга получили престижные медицинские награды в Москве

Вячеслав Ткачев стал лауреатом премии «Призвание» за создание нового метода лечения тяжелой аневризмы. На выставке «Россия» наградили врача-хирурга и волонтера Юрия Кузнецова. Он много раз помогал военным в зоне СВО.

«Прямо сейчас за моей спиной проходит операция по лечению сложной аневризмы мозга. Проводят ее по новой методике. Так, врачи восстанавливают кровоток при помощи шунта высокой проходимости, его помещают в поврежденный сосуд. Именно эту разработку отметили в Москве», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Автором инновации стал кубанский врач Вячеслав Ткачев. Из 29 лет работы в медицине, 17 ― он потратил на изучение хирургии аневризмы. Труд кубанского хирурга высоко оценили в Москве ― премия «Призвание» вручается лучшим медикам России.

«На мой взгляд, эта премия была закономерна и заслужена. Эта многолетняя методическая работа должна была как-то быть признана. С другой стороны, это признание и высокая оценка того уровня здравоохранения, которое есть в регионе», ― отмечает заведующий нейрохирургическим отделением ККБ № 1 Вячеслав Ткачев.

Как итог ― сотни благодарных пациентов. Вячеслава Ткачева любят и с теплотой вспоминают все, кому он когда-либо спас жизнь.

«Попала я сюда с разрывом аневризмы, с кровоизлиянием. Меня спасли в 2019 году. Огромное спасибо хочу сказать заведующему за замечательное отделение, за прекрасный персонал», ― делится пациентка ККБ № 1 Виктория Кравцова.

Победа в номинации «Волонтеры медицины и волонтеры госпиталей» на выставке-форуме «Россия» для хирурга ККБ № 2 Юрия Кузнецова стала неожиданностью. По его словам, он просто выполняет свой долг, как медик и как гражданин. Уже планирует новую командировку на фронт.

«Мы буквально в течение этой недели планируем поездку с большим гуманитарным грузом. Ребята заказали квадроциклы с прицепами, это для эвакуации раненых. Также везем аптечки, необходимые средства индивидуальной защиты, перевязочные материалы», ― отмечает врач-хирург ККБ № 2 Юрий Кузнецов.

У хирурга с 14-летним стажем операции каждый рабочий день. Руководство больницы такого сотрудника ценит. Говорят, фронту он помогает во внерабочее время.

«Человек очень переживающий, волнующийся за нашу страну. Это очень приятно, притом он не один, у нас целая бригада этих врачей, которые очень часто бывают в этих местах», ― рассказывает заместитель главного врача по хирургии ККБ № 2 Владимир Дурлештер.

Хирурги Краснодарского края ― профессионалы своего дела, что подтверждают престижные премии.

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