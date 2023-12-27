Минькова поздравила с наступающим праздником детей из Афипского центра помощи

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова вручили Афипскому центру помощи детям сертификат на 200 тыс. рублей для покупки интерактивного стола, а также для детей на игрушки и сладкие подарки.

Замгубернатора была здесь не один раз. Два года назад в учреждении обсуждали создание инклюзивного детсада на базе этого центра. По словам вице-губернатора, теперь в центре есть группа дневного пребывания для детей с особенностями развития.

«Пока с ними занимаются специалисты, с родителями работают психологи. Сейчас в группе четыре ребенка. Но с января проект расширят до 24 семей. Эту практику важно перенести и в другие районы», — отметила замгубернатора.

Кроме того, в центре открыли отдельную группу для младенцев. Сейчас в учреждении под присмотром 18 детей.

«Радует, как внимательно здесь относятся к детям. Но это именно тот случай, когда хочется, чтобы ребят здесь было как можно меньше. Семья для нас в приоритете. И учреждение, и краевой минсоц прилагают все усилия для сохранения семьи для таких ребят», — написала Минькова в Telegram.

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