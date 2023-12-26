Мобильный рентген-кабинет передала Кубань в Геническую ЦРБ

Передвижной кабинет рентген-диагностики поможет сделать диагностические исследования более доступными и оперативными для жителей отдаленных районов.

На покупку мобильного рентген-кабинета из бюджета края выделили почти 25 млн рублей, сообщила вице-губернатор Анна Минькова 26 декабря в соцсетях.

«Продолжаем оказывать помощь в восстановлении и развитии новых регионов России. Сегодня передали мобильный рентген-комплекс жителям Херсонской области. На его покупку из бюджета региона направили почти 25 млн рублей. Такие мобильные комплексы лучевой диагностики используют в разных областях медицины, в том числе, в хирургии и травматологии», — написала Анна Минькова в Telegram.

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