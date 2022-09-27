Минькова поздравила работников детских садов с профессиональным праздником

Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День работников дошкольного образования в России отмечают 27 сентября. С профессиональным праздником их поздравила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани отметила, что в детсады региона посещают свыше 270 тыс. детей. О них заботятся более 37 тыс. воспитателей и других сотрудников дошкольных учреждений.

«В этот праздничный день благодарю вас за дело, которому вы служите, за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым маленьким кубанцам. Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели, помощники воспитателей, логопеды, музыкальные работники и повара — все, кто окружает заботой, обучает и дарит свое сердце нашим детям! Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, уважения ваших воспитанников и неиссякаемой энергии! С праздником!» — написала Минькова в Telegram.

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