Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минькова поздравила работников детских садов с профессиональным праздником

Общество
27.09.2022 08:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-pozdravila-rabotnikov-detskih-sadov-s-professionalnym-prazdnikom
Минькова поздравила работников детских садов с профессиональным праздником
Анна Минькова. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День работников дошкольного образования в России отмечают 27 сентября. С профессиональным праздником их поздравила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани отметила, что в детсады региона посещают свыше 270 тыс. детей. О них заботятся более 37 тыс. воспитателей и других сотрудников дошкольных учреждений.

«В этот праздничный день благодарю вас за дело, которому вы служите, за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым маленьким кубанцам. Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели, помощники воспитателей, логопеды, музыкальные работники и повара — все, кто окружает заботой, обучает и дарит свое сердце нашим детям! Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, уважения ваших воспитанников и неиссякаемой энергии! С праздником!» — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре до конца года завершат строительство детсада в Музыкальном микрорайоне.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
  3. В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. В Тимашевске мужчина приковал сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях