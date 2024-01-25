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Минькова поздравила кубанских студентов с праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-pozdravila-kubanskih-studentov-s-prazdnikom
Минькова поздравила кубанских студентов с праздником
Фото t.me/minkovaanna23

День студента в России отмечают 25 января. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова обратилась к студентам в соцсетях.

«Студенчество – интересный и запоминающийся жизненный этап. Ты молод, активен, энергичен. Есть силы и большое желание узнать, научиться, достичь. Ты готов помогать другим, побеждать, открывать новое и менять мир. Столько планов и стремлений, а впереди целая жизнь, чтобы их реализовать», ― отметила вице-губернатор.

Замгубернатора пожелала студентам счастья, не терять оптимизма, добиваться своих целей, а также не сомневаться в свои силах. По словам вице-губернатора, кубанские студенты ― решительные, увлеченные и инициативные.

« Мы гордимся вашими успехами и достижениями, новыми разработками и блестящими результатами в учебе, науке, спорте, культуре и общественной жизни», ― написала Минькова в Telegram.

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