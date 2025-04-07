Минькова: пособия к 80-летию Великой Победы начали получать ветераны на Кубани

В регионе ветераны Великой Отечественной войны начали получать единовременные пособия к 80-летию Великой Победы.

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что участники и инвалиды войны, вдовы, ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» получат по 80 тыс. рублей.

«Такая же сумма предназначена для бывших несовершеннолетних узников концлагерей. А труженики тыла и совершеннолетние узники фашистских лагерей получат по 55 тыс. рублей», — отметила замглавы.

Замгубернатора подчеркнула, что пособие стало дополнением к традиционной выплате в 10 тыс. рублей, которую каждый год получают участники и инвалиды войны. Средства перечислят вместе с апрельской пенсией. При получении через почту — средства поступят с 3 по 24 апреля, а посредством банковских услуг — 10 апреля.

«Весь процесс автоматизирован, поэтому ветеранам, их семьям или представителям не придется подавать дополнительное заявления или посещать отделения Соцфонда», — написала Минькова в Telegram.

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