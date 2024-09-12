Минькова: почти 23 тыс. подростков нашли работу летом благодаря службе занятости

В числе наиболее популярных направлений — сельское хозяйство, городское благоустройство, а также сфера услуг и обслуживания.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что подростки из Новороссийска работали на птицефабрике. Они изучали технологии переработки мяса, сортировки и упаковки продукции. Ребята из Новокубанского района вместе со специалистами проводили лабораторные исследования зерна.

По словам замглавы края, благодаря такому трудоустройству подростков можно достичь целей и задач нацпроекта «Демография». Только в этом году смогут поработать 30 тыс. несовершеннолетних.

«Найти подходящую вакансию и подать заявление ребята от 14 до 18 лет могут онлайн на сайте «Работа России» или в центре занятости населения по месту жительства», — написала Минькова в Telegram.

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