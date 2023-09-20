Минькова осмотрела ход строительства нового блока на 80 мест при детсаде в Сочи

В детском саду № 125 Лазаревского района появятся четыре новые группы и актовый зал, что позволит набирать детей от двух лет. Также приведут в порядок территорию всего объекта. Об этом 20 сентября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Также замгубернатора посетила капитально отремонтированную школу № 80 имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша, в которой учатся свыше 1,4 тыс. учеников.

«Было важно создать для детей комфортные и безопасные условия обучения. Обновили три корпуса, приобрели новые учебники и оборудование. Педагоги прошли курсы повышения квалификации», — отметила Минькова.

Кроме того, вице-губернатор побывала в городской больнице. По ее словам, все лето пациенты жаловались на условия пребывания. Там уже отремонтировали диагностический центр, установили новое оборудование, среди которых и МРТ, эндоскоп, рентген, а также УЗИ. Тем не менее остро стоит вопрос кровли, так как при сильных дождя крыша протекает, затапливая отделения.

«Уже разработана ПСД, будем решать с финансированием капремонта, запланируем на следующий год», — написала вице-губернатор в Telegram.

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