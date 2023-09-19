Минькова посетила строительство школы на 1,1 тыс. мест в селе под Сочи

Готовность объекта в селе Раздольное составляет 87%. Об этом 19 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В школе будет амфитеатр, а в классах зоны свободного творчества. На крыше здания будут места для занятий спортом и отдыха.

«Планируем выкупить ее у застройщика до конца года. Свободной земли в Сочи практически нет, поэтому это первая такая большая школа», — отметила замгубернатора.

Благодаря новой школе снизится нагрузка на гимназии № 6 и 9. Часть детей заведут в школу уже в марте. Объект введут в эксплуатацию с 1 сентября следующего года.

Также Минькова осмотрела новую школу № 19 микрорайоне Мамайка, которую открыли в ноябре 2022 года. Здесь находится восемь учебных корпусов. Летом школа работала как лагерь, для создали все условия.

«Понравилось, как организован процесс питания — вместо стандартной посуды в пищеблоке для детей комплексные наборы, в которых еда выглядит эстетично, а кушать — удобно», — сообщила Минькова.

Кроме того, в апреле в школе № 19 впервые на Кубани внедрили мобильное приложение о работе пищеблока. Благодаря нововведению родители могут узнать всю информацию о том, чем кормят детей, кто для них готовит, а также правовые нормы школьного питания. По словам вице-губернатора, планируется использовать это приложение и в других школах.

Также замгубернатора побывала в Доме молодежи в Сочи. Здесь расположили коворкинг, кинозал, киберпространство, библиотеку, зону отдыха с настольными играми, звукозаписывающую студию, зал единоборств и спортзал и другие зоны. Помимо этого, в оборудованном зале можно бесплатно провести собственное мероприятие.

«Разместился в здании и «Добро.центр», а также открывается первая в Сочи «Точка кипения», — написала вице-губернатор в Telegram.

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