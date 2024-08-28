Минькова напомнила о мерах поддержки для семей с детьми в Краснодарском крае

В этом учебном году за парты в школах сядут 790 тыс. детей, в том числе 76 тыс. первоклассников. Об этом в своем Telegram-канале напомнила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Подготовка к школе — сложный период не только для школьников, но и для их родителей. Мы ежегодно обновляем меры поддержки семей с детьми. Это различные льготы и выплаты», — написала она в соцсетях.

О том, какие меры поддержки действуют на Кубани, замглавы региона написала в прикрепленных к посту карточках. Так, до 1 октября ученики из многодетных семей могут пользоваться льготным проездным билетом, а с 1 октября — ездить на городском и пригородном транспорте бесплатно.

Чтобы получить документ, подтверждающий, что ребенок из многодетной семьи, один из его родителей (или законных представителей) должен обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

Кроме того, многодетные семьи могут получить ежегодную денежную выплату на каждого ребенка, предоставляемую равными долями поквартально — 6 тыс. 98 рублей. Со следующего года выплату можно получить единовременно для покупки школьной и спортивной формы.

Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут получить соцпособие сроком на 3 месяца. Для многодетных и неполных семей, а также семей, имеющих в составе инвалида (в том числе ребенка-инвалида), выплата составляет 3 тыс. рублей, а для не относящихся ни к одной из перечисленных категорий семей — 1 тыс.

Семьям с тремя и более детьми, рожденными после 1 января 2011 года, единоразово выплачивают маткапитал — 153 тыс. 787 рублей.

Те семьи, где один из родителей инвалид, а также семьи с 5 и более детьми, где один из них — инвалид, могут заключить соцконтракт и получить выплату. Ее максимальная сумма — 97 тыс. 20 рублей.

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