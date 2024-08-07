Минькова: «Кадры» ― могут изменить подходы к профессиональному образованию

По инициативе президента РФ в следующем году стартует нацпроект «Кадры».

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что одна из ключевых целей нацпроекта ― укрепление связки всех уровней образования. По ее словам, такой процесс нуждается в выработке единой системы и совместной работы на общий результат.

«Мы должны быть уверены, что сегодняшние подростки получат необходимые навыки и знания, чтобы стать профессионалами», ― рассказала вице-губернатор.

Замгубернатора подчеркнула, что нехватка кадров фиксируется во всех отраслях. Есть потребность в поварах, строителях, учителях и воспитателях, врачах, работниках сельского хозяйства, инженерах. Согласно прогнозу, до 2031 года потребуется 227 тыс. человек, 75% из них ― люди с рабочими специальностями.

«Нацпроект «Кадры» ― это уникальная возможность изменить подходы к профессиональному образованию, а также обеспечить работодателей квалифицированными специалистами», ― написала Минькова в Telegram.

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