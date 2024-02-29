Кондратьев: нацпроект «Кадры» станет драйвером развития экономики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в частности нацпроект «Кадры».

По словам главы региона, нацпроект «Кадры» станет драйвером развития экономики и основой благополучия соцсферы. Он отметил важность молодых профессионалов. Так, на Кубани успешно реализуется проект «Профессионалитет».

«Компании видят, какие ресурсы и внимание вкладывают в подготовку специалистов, совершенствуют материально-техническую базу учреждений, повышают квалификацию педагогов. Студенты проходят стажировки на площадках предприятий-партнеров», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что показатель трудоустройства выпускников проекта «Профессионалитет» в скором времени составит не менее 85%.

«Школьники из профильных классов и учреждений дополнительного образования продолжают обучение в кластерах «Профессионалитета» и вузах, в которых также сейчас открываются современные технопарки и лаборатории», — рассказал глава Краснодарского края.

На Кубани на площадке 24 колледжей и техникумов молодежь обучают по шести кластерам — «Виноградарство и виноделие», «Центр развития цифровизации Краснодарского края», «Росток Кубани», «Центр креативных технологий», «Кластер сферы услуг и сервиса», а также «Перспектива» в сфере искусства и креативной индустрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России запустят еще два новых нацпроекта: «Кадры» и «Молодежь». Об этом сообщил президент России Владимир Путин 29 февраля во время послания к Федеральному собранию. Президент отметил, что до 2028 года предстоит подготовить около 1 млн специалистов рабочих специальностей. Специальные подходы к обучению необходимо распространить на всю систему среднего профессионального образования. На переоснащение российских колледжей и техникумов в ближайшие 6 лет направят 120 млрд рублей.