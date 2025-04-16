Минивэн сбил пешехода, перебегавшего трассу в Армавире

Авария, в которой пострадал 24-летний мужчина, произошла 15 апреля около 19:40 на трассе Армавир—станица Отрадная.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Nissan Note двигался со стороны Р-217 «Кавказ» в направлении Армавира. Он сбил пешехода, которые переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 24-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру в Telegram.

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